Güneşlenmek isteyen kadın hareket edecek olan uçağın kanadına oturdu!

Kiev’den Antalya’ya gidecek olan uçağın kalkışı sırasında bir kadının acil çıkış kapısını açıp uçağın kanadına gidip oturması görenleri hayrete düşürdü. Cep telefonuna yansıyan bu görüntülerin ardından güneşlenmek istediğini ve bu yüzden kanada gidip oturduğunu belirten kadın, şirket tarafından kara listeye alındı.