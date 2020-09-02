Güneşlenmek isteyen kadın hareket edecek olan uçağın kanadına oturdu!
Kiev’den Antalya’ya gidecek olan uçağın kalkışı sırasında bir kadının acil çıkış kapısını açıp uçağın kanadına gidip oturması görenleri hayrete düşürdü. Cep telefonuna yansıyan bu görüntülerin ardından güneşlenmek istediğini ve bu yüzden kanada gidip oturduğunu belirten kadın, şirket tarafından kara listeye alındı.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Boryspil Uluslararası Havaalanı’nda yaşanan olayda kadın bir yolcu uçağın acil çıkış kapısını açıp uçağın kanadına oturdu. Durumu fark eden güvenlik görevlileri uçağa giderek kadını uçaktan indirip gözaltına aldı. Yapılan alkol ve uyuşturucu testlerinin negatif çıkan kadın için havayolu şirketi yolcuyu bir daha havayolu şirketiyle seyahat etmemesi için ‘kara listeye’ aldı. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.
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