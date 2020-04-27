Güney Afrika Devlet Başkanı'ndan Özgürlük Günü'nde birlik mesajı:

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Matamela Cyril Ramaphosa, 27 Nisan 1994’ten sonra ülkedeki beyaz ve siyah çocukların eşit ve daha şanslı doğduklarını söyledi.



Ramaphosa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle Özgürlük Günü konuşmasını kamu yayın kuruluşundan yaptı.



Ramaphosa, "27 Nisan 1994'te Güney Afrika'nın kadını, erkeği ve çocukları karanlık ve baskıdan aydınlık ve özgürlüğe kavuştu. Artık ülkemizde beyaz ve siyah çocuklar geleceğe eşit bakıyor ve daha şanslı doğuyor." ifadesini kullandı.



Anayasanın 27 Nisan’dan itibaren zengin ya da fakir, beyaz ya da siyah, genç ya da yaşlı, vatandaş ya da yabancı olmak üzere herkesin savunucusu olduğunu vurgulayan Ramaphosa, "27 Nisan 1994'te verdiğimiz söz artık ertelenemez. Özellikle toplumdaki sosyal eşitsizliğe ve yoksulluğa odaklı çalışanlarımızın sağlık, gıda, barınma, su, sosyal güvenlik ve toprak haklarını gerçeğe dönüştürmek için var gücümüzle çalışmaktayız." dedi.



Kovid-19'la mücadeleye de değinen Ramaphosa, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çaba yürüttüklerini açıkladı.



Ülkede 27 Nisan, seçme ve seçilme hakkı olmayan ikinci sınıf vatandaş statüsündeki Güney Afrika halkının apartheid (ırk ayrımcılığı) rejimine karşı verdiği mücadelenin başarıya ulaşmasının yıl dönümü olarak kutlanıyor.



Nüfusun yüzde 90'ını oluşturduğu siyahilerin ülkede ilk defa oy kullandığı seçimlerde, ırkçılığa karşı verilen mücadelenin sembol partisi Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) iktidara gelmesiyle Nelson Mandela ülkenin ilk siyahi lideri olmuştu.



Kaynak: AA