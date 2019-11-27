Güney Afrika pazarı Türk yatırımcıyı bekliyor

GIDA sektöründe üretim yapan iş insanlarıyla Güney Afrika ülkelerinde faaliyet gösteren tedarik ve perakende firma temsilcileri İstanbul'da bir araya geldi. Yetkililer, ikili görüşmeler yaparak yeni iş birlikleri gerçekleştirdi. Türk ürünlerinden etkilendiklerini ve çok kaliteli bulduklarını söyleyen ithalatçılar, Türk firmalarını üretim yapmak için Mozambik'e davet etti.

Güney Afrika'nın en büyük tedarik, perakende ve süpermarket zincirlerinin de aralarında bulunduğu 10 firma, Özel Nitelikli Alım Heyeti Programı kapsamında Türkiye'deki firmalarla iş birlikleri gerçekleştirmek üzere İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) organizasyonuyla İstanbul'a geldi.

Mozambik, Zimbabwe ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi Güney Afrika ülkelerinden yıllık iş hacimleri 350 milyon dolar olan perakende alanında faaliyet gösteren 10 ithalatçı firmanın üst düzey yetkilileri ve satın alma temsilcilerini İstanbul'da ihracatçı Türk firmalarıyla bir araya geldi.Güney Afrikalı yetkililer, Türk ürünlerinin tek tek tadına bakarak, detaylı bilgi aldı. Program ile Güney Afrika ülkeleri ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Uzun yıllar Güney Afrika'da bulunan iş insanı Kenan Aydın, son 10 yılda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da geliştiğini söyleyerek, "Güney Afrika uzak Pazar olduğu için Türk şirketleri için hem maliyetli hem de zordu. Fakat, büyükelçiliklerin açılması, direk uçak seferlerinin yapılması ile ihracatın önü açıldı" dedi.

"BÜYÜK POTANSİYEL VAR"

Güney Afrika'ya ihracat yapmak isteyen Türk firmalarının bölge ülkelerine aynı zamanda yatırım da yapması gerektiğini aktaran Aydın, "Büyük potansiyel var. Bölgede 30'a yakın ülke bulunuyor. Mozambik heyeti olarak buradayız, etrafımızdaki 7 ülkenin nüfusu 200 milyon. Türk firmaları Mozambik'te fabrika kurarsa bu nüfusa hizmet verebilir, teşviklerden, iş gücünden faydalanabilirler" diye konuştu.

MARKALAŞMAK ÖNEMLİ

Bölge ülkelerinde insanların genelde gıda ve kozmetik ürünlerini talep ettiğini belirten Aydın, maliyetleri düşük ve fiyatları uygun olduğu için kek, çikolata, gofret ve bisküvi gibi ürünlerin yoğun bir şekilde tüketildiğini söyledi. Aydın, "Firmalar bölgeye ürün satmak istiyorsa reklam bütçesi oluşturmalıdır. Güney Afrika pazarına girmek için bu gerekiyor. Eğer markalaşmayı başarabilirsek iyi işler yaparız çünkü insanlar fiyata değil markaya bakıyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRK ÜRÜNLERİNDEN ÇOK ETKİLENDİK"

Mozambik'te endüstri ve turizm alanında faaliyet gösteren bir firmanın Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Safi Ahmed Mussa Laher ise, "Türk ürünlerinden çok etkilendik. Kalite olarak ürünler Avrupa standartlarında. Son 5 yıldır Türk iş insanları ülkemize daha sık gelip gidiyor. Böyle görüşmeler sayesinde Türk ürünleriyle tanışmış olduk. Bu ürünleri ülkemize götürüp, tanıtma amacıyla buradayız" dedi.

TÜRK FİRMALARINI MOZAMBİĞE DAVET ETTİ

İşlenmiş gıda ürünlerine ihtiyaçları olduğunu söyleyen Laher, "Bisküvi ve kruvasan gibi ürünlerin tadına baktık çok kaliteliydi. İşlenmiş gıda ürünlerine ihtiyacımız var. Türk firmalarının ülkemize gelip yatırım yapmalarını ve üretime başlamalarını istiyoruz. Maliyetler açısından firmaların ülkemizde üretim yapması daha mantıklı olur. Bizde hammadde bulunuyor, Türkiye gibi teknolojik açıdan daha gelişmiş ülkelerin ülkemizde bu hammaddeyi işleyip üretim yapmasını umuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA