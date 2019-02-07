Güney Afrika’da gaz zehirlenmesi: 5 ölü
Güney Afrika'da kullanılmayan bir madende gazdan zehirlenen 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Güney Afrika'da kullanılmayan bir madende gazdan zehirlenen 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Güney Afrika'nın Mpumalanga eyaletinde kullanılmayan kömür madeninde gaz patlaması meydana geldi. Olayda 20 kişi mahsur kalırken, 5 kişi de hayatını kaybetti. Olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.