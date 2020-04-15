Güney Afrika'da kamyon ile minibüs çarpıştı: 15 ölü
ABUJA (AA) - Güney Afrika'nın Eastern Cape bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti.Yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamada, Eastern Cape bölgesinde kara yolunda kamyon ile minibüsün çarpıştığını belirtti.Kazada minibüste bulunan 15 yolcunun yaşamını...
ABUJA (AA) - Güney Afrika'nın Eastern Cape bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamada, Eastern Cape bölgesinde kara yolunda kamyon ile minibüsün çarpıştığını belirtti.
Kazada minibüste bulunan 15 yolcunun yaşamını yitirdiği ve kamyon şoförü dahil çok sayıda yolcunun yaralandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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