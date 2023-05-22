Güney Afrika'da kolera salgını can aldı, 10 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Pretorya ve çevresinde yaşanan kolera salgınında 10 kişi hayatını kaybetti.

Gauten Eyaleti Sağlık Departmanı yaptığı açıklamada, son günlerde hastanelerde çok fazla ishal vakası görüldüğünü ve bu vakaların kolera kaynaklı olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Açıklamada, 15 Mayıs'tan beri 37'si ağır olmak üzere 95 kişinin tedavi altına alındığı duyuruldu.

Son bir hafta içerisinde 1'i çocuk olmak üzere 10 kişi kolera nedeniyle hayatını kaybetti.

''Vibrio''bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera hastalığı, şiddetli ishal ve su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölüme neden olabiliyor.