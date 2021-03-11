Güney Afrika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Güney Afrika'nın Bayrağı Nasıldır?

Güney Afrika Cumhuriyeti ya da daha yaygın kullanımı ile Güney Afrika, Afrika kıtasının güneyinde yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Esvatini ve Namibya oluştururken ülkenin güneydoğusunda Hint Okyanusu, güney ve güneybatısında Atlas Okyanusu bulunmaktadır

Güney Afrika'nın Başkenti?

“Pretoria (idari başkent),Cape Town (yasama başkenti), Bloemfontein (adli başkent)” şehri Güney Afrika'nın başkentidir.

Güney Afrika'nın Para Birimi Nedir?

“Güney Afrika randı” Güney Afrika'nın para birimidir.

Güney Afrika'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Güney Afrika'nın telefon alan kodu : + 27

Güney Afrika'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Güney Afrika

Güney Afrika'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Pretoria (idari başkent),Cape Town (yasama başkenti), Bloemfontein (adli başkent)

Güney Afrika'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

South Africa

Güney Afrika'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Pretoria (administrative), Cape Town (legislative), Bloemfontein (judicial)

Güney Afrika'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Pretoria, Cape Town - Pretoria, Kaapstad - iPitoli - Tshwane - Pitori

Güney Afrika'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

South Africa - Suid Afrika - iNingizimu Afrika - uMzantsi Afrika - Afrika-Borwa - Afrika Borwa - Afurika Tshipembe - Afrika Dzonga - iNingizimu Afrika - iSewula Afrika

Güney Afrika'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce - Afrikanca - Zuluca - Xhosa dili - Kuzey Sotho dili - Sotho - Tswana - Venda - Tsonga - Swazi - Ndebele

Güney Afrika'nın Bayrağı Nasıldır?