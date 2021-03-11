Güney Afrika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Güney Afrika'nın Bayrağı Nasıldır?
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Güney Afrika Cumhuriyeti ya da daha yaygın kullanımı ile Güney Afrika, Afrika kıtasının güneyinde yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Esvatini ve Namibya oluştururken ülkenin güneydoğusunda Hint Okyanusu, güney ve güneybatısında Atlas Okyanusu bulunmaktadır
Güney Afrika'nın Başkenti?
“Pretoria (idari başkent),Cape Town (yasama başkenti), Bloemfontein (adli başkent)” şehri Güney Afrika'nın başkentidir.
Güney Afrika'nın Para Birimi Nedir?
“Güney Afrika randı” Güney Afrika'nın para birimidir.
Güney Afrika'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Güney Afrika'nın telefon alan kodu : + 27
Güney Afrika'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Güney Afrika
Güney Afrika'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Pretoria (idari başkent),Cape Town (yasama başkenti), Bloemfontein (adli başkent)
Güney Afrika'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
South Africa
Güney Afrika'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Pretoria (administrative), Cape Town (legislative), Bloemfontein (judicial)
Güney Afrika'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Pretoria, Cape Town - Pretoria, Kaapstad - iPitoli - Tshwane - Pitori
Güney Afrika'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
South Africa - Suid Afrika - iNingizimu Afrika - uMzantsi Afrika - Afrika-Borwa - Afrika Borwa - Afurika Tshipembe - Afrika Dzonga - iNingizimu Afrika - iSewula Afrika
Güney Afrika'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İngilizce - Afrikanca - Zuluca - Xhosa dili - Kuzey Sotho dili - Sotho - Tswana - Venda - Tsonga - Swazi - Ndebele