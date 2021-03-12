Güney Afrika'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Güney Afrika'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Güney Afrika Cumhuriyeti ya da daha yaygın kullanımı ile Güney Afrika, Afrika kıtasının güneyinde yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Esvatini ve Namibya oluştururken ülkenin güneydoğusunda Hint Okyanusu, güney ve güneybatısında Atlas Okyanusu bulunmaktadır

Güney Afrika'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Güney Afrika, 59308690 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 25. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0076 olduğu görülmektedir.

Güney Afrika'nın Müslüman Nüfus sayısı 731000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 1,5 olarak rakamlara yansımıştır.

Güney Afrika'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Güney Afrika'nın yüz ölçümü 1217060 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Güney Afrika'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 4620 km² Karasal Alan : 1214470 km²

Güney Afrika'nın Haritadaki Yeri / Konumu