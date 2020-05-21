Güney Kıbrıs Ordusu’ndaki işkence ve dayak görüntüleri ortalığı karıştırdı!
Rum Ordusu'nun Stavrovuni komando birliğindeki askerlerin birbirlerine şiddet uyguladıkları görüntüler basına sızınca Güney Kıbrıs'ta ortalık karıştı. Olay ile ilgili soruşturma başlatan Rum Yönetimi görüntülerdeki askerlere ceza verilmesi için talimat verdi.
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21 Mayıs 2020 Perşembe 18:00
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