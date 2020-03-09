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Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde ilk korona virüsü vakaları

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 kişide korona virüsü tespit edildiğini duyurdu.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde ilk korona virüsü vakaları

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 2 kişide korona virüsü tespit edildi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 kişide korona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Virüs tespit edilen kişilerden birinin 25 yaşında olduğu ve yakın zamanda İtalya'dan geldiği, diğerinin ise İngiltere'den geldiği ve 64 yaşında olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA




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