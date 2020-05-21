Güney Kıbrıs Rum Ordusu'ndaki işkence görüntüleri ülkeyi karıştırdı

Kıbrıs Rum ordusunda görevli askerlerin birbirlerine uyguladıkları şiddetin görüntülerinin ortaya çıkması ülkede kaosa neden oldu. Yaşanan olaylarla ilgili soruşturma açılması talimatını veren Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis,''Şiddete asla müsaade edilmeyecek" diye konuştu.

Görüntülerle ilgili açıklama yapan Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, "Çok kızgınım. Orduda her türlü kanunsuzluğa sıfır toleransımız var. Biz, vicdani ve profesyonel bir ordu istiyoruz" dedi.

Güney Kıbrıs'ta gündem olan olay önceki gün patlak verdi. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde, Rum Ordusu'nun Stavrovuni komando birliğindeki askerlerin birbirlerine şiddet uyguladıkları görüldü. Askerlerin işkence ve dayak anları da bir başka asker tarafından görüntüleniyor.

RUM MEDYASI KONUYA İLİŞKİN YAZI YAZDI

Rum medyası olayın Güney Kıbrıs'ta aileler arasında infiale neden olduğunu yazdı.

Nisan ayında meydana geldiği belirlenen olay sonrasında Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Rum Savunma Bakanı'na, "Bu rezalete karışanlara gereken cezalar verilsin" talimatı verdi.

''BEYİNSİZLER''

Bakan Angelidis ise dün olayın geçtiği birliğe giderek, yaşananlara tepki gösterdi. Rum medyası da olayın Güney Kıbrıs'ta aileler arasında infiale neden olduğunu yazdı. Yaşananlarla ilgili soruşturma açılması talimatını verdiğini söyleyen Angelidis, "Birkaç kendini bilmezin, beyinsizin ordumuzu lekelemesine izin veremeyiz. Ülkemize ve çocuğuyla bize güvenen her aileye karşı bir sorumluluğumuz var. Şiddete asla müsaade edilmeyecek" diye konuştu.