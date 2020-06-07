Güney Kıbrıs’ta camiye Bizans bayrağı asıldı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Tuzla Camisi'ne kimliği bilinmeyen kişiler tarafından Bizans bayrağı asıldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) camilere yönelik provokasyonlu saldırılar devam ediyor. Geçtiğimiz gün Limasol ilçesinde bulunan Köprülü Camisi'ne yapılan molotofkokteyli saldırısı ve duvarlarına İslam karşıtı yazıların yazılmasının ardından, bu kez de Larnaka ilçesinde bulunan Tuzla Camisi'ne Bizans bayrağı asıldı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı. "Güney Kıbrıs'ta son bir haftada ikinci kez camilere yönelik tahrikler yapılması olağan karşılanamaz, geçiştirilemez" ifadelerini kullanan Tatar, "Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyor, Rum Yönetimini derhal İslam karşıtlığını durduracak tavrı ortaya koymaya çağırıyorum. Bunun için yapılması gereken ise derhal suçluları yakalamak gereken önlemleri almaktır. Bu çağda, hala ırkçı, faşizan eylemlere başvurulması, başvuranlara göz yumulması asla kabul edemeyeceğimiz bir durumdur. Dolayısıyla Rum Yönetimini aklı selim ve uyarılarımızı dikkate almaya davet ediyoruz" dedi.

Ömer Çelik'ten sert tepki

Skandala tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs'taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz. Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler" dedi.

Kaynak: İHA