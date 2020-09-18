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Güney Kıbrıs’ta Hz. İsa figürlerine tepki

Güney Kıbrıs'ta, eserlerinde Hz. İsa'yı ve Rum siyasileri ele alarak bunları eleştiren okul müdürü ve ressam Yorgos Gavriel, sosyal medyada tepkilere maruz kaldı.

Güney Kıbrıs’ta Hz. İsa figürlerine tepki

Güney Kıbrıs'ta Hz. İsa'yı bir takımın tarafları ve Rum siyasileri figür eden okul müdürü ve ressam olan Yorgos Gavriel'in eserleri ülkede tepkilere neden oldu. Güney Kıbrıs'ta Hz. İsa ve Rum siyasi liderleri eserinde eleştiren okul müdürü ve ressam olan Yorgos Gavriel'e tepki yağdı.Güney Kıbrıs'ta sert tartışmalara neden olan olay sosyal medyaya taşındı.

Güney Kıbrıs’ta Hz. İsa figürlerine tepki

Gavriel'e sosyal medyadan linç kampanyası başlatıldı. Rum Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medyada oluşan tepki üzerine Gavriel'in yaptığı eserlerin dini ve ahlakı değerleri aşağıladığı gerekçesiyle kabul edilemez olduğunu ifade etti. Bakanlık, aynı zamanda okul müdürü görevinde olan sanatçı hakkında soruşturma açıldığını açıkladı.

Güney Kıbrıs’ta Hz. İsa figürlerine tepki

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMALI 

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos da,sanatçının eserlerinde ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını öne sürerek, "Gavriel derhal görevden uzaklaştırılmalı" dedi. Rum medyasına açıklama yapan sanatçı Yorgos Gavriel de eserlerinin kamuya açık olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ta Hz. İsa figürlerine tepki

"DİNİ DEĞERLERE HAKARET ETMEDİM"

"Ülkeyi mahvedenleri onurlandırdığımız ve başrahiplerin krallar gibi yaşadığı bir ülkede bu yapılan ikiyüzlülüktür" diyen Gavriel, dini değerlere hakaret etmediğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ta Hz. İsa figürlerine tepki

Rum ana muhalefet AKEL ise sanatçının eserlerinin eleştirilebileceğini ancak "demokratik bir ülkede herhangi bir sanatçının kovuşturulması, uzaklaştırılması ve susturulmasının talep edilmesinin akıl almaz olduğu" görüşünü açıkladı.

Berna Akkaya
Editör


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