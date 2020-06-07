Güney Kıbrıs’ta ikinci provokasyon! Camiye Bizans bayrağı astılar

Olay, Larnaka’da Hamit Bey Sokağı'nda gerçekleşti. Tuzla Camisine kimliği bilinmeyen şahıs ya da şahıslarca Bizans bayrağı asıldı.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, DHA'ya konuya ilişkin açıklama yaptı. Atalay, yapılanın bir provakasyon olduğunu belirtip olayı kınadı.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, suçluların derhal bulunması konusunda çağrıda bulundu.

Rum Kilisesi yetkililerinin ise Tuzla Camisi'nde inceleme yapmaya gittiği öğrenildi.

BENZER BİR OLAY DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Güney Kıbrıs'ta Limasol'deki Köprülü Camisi'ne 3 adet molotofkokteyli atılmıştı. Köprülü Camisi'nin girişine atılan molotof kokteylleri erken fark edilip söndürülmüştü.

Aynı zamanda kimliği belirsiz kişilerce caminin duvarına İslam karşıtı yazılar yazılmıştı. Rum polisi olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı. Olay sonrası Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, camiye yönelik yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını açıklamıştı.

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, her türlü ırkçı, ayrımcı yaklaşımı reddettiklerini belirtmiş ve "Bu yapılan kabul edilemez. İslam düşmanlığı ile bir yere varılamaz" ifadelerini kullanmıştı. Atalay, molotof kokteyllerinin erken fark edilmesi ile olası bir yangının önlediğini belirtmişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, olaya sert tepki göstermişti. Ersin Tatar, olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "Rum halkı ve Rum Yönetimi bilmelidir ki ırkçı, İslamiyet düşmanı yaklaşımların kimseye faydası olamaz" ifadelerine yer vermişti. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da saldırıyı kınadığını belirtmişti.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Hükümet olarak Limasol’daki Köprülü Camii’nin 3 adet molotofkokteyli atılarak yakılmak istenmesini sineye çekmemiz asla söz konusu olamaz" diyen KKTC Başbakanı Tatar şöyle devam etti;"Üzülerek öğrendik ki tüm dünyada pandemi süreci henüz devam ederken Rum kesiminde aklını yabancılarla, özellikle de Müslümanlarla bozanlar, onlara ve ibadethanelerine saldırı düzenlemek için fırsat kollayanlar var. Camiinin yakılmak istenmesi kabul edilemez bir durumdur ve Rum Yönetimi derhal failleri yakalama yoluna gitmelidir. Rum halkı ve Rum Yönetimi bilmelidir ki ırkçı, İslamiyet düşmanı yaklaşımların kimseye faydası olamaz. Bu tip yaklaşımlara göz yumanlar gün gelir en büyük zararı kendileri görür.” demişti.