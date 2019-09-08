Güney Kıbrıs'ta Suriyeli Ala'nın başörtüsü nedeniyle okuldan kovulmasına tepki

GÜNEY Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa "da, lise üçüncü sınıf öğrencisi Ala (16), okul müdürü Loizos Sepos tarafından iddiaya göre başörtüsü taktığı için okuldan kovuldu. Ülkede büyük tepki toplayan olayla ilgili açıklama yapan Rum Milli Eğitim Bakanı Kostas Champiaouris, okul müdürü hakkında soruşturma açılacağını belirterek, "Politikalarımız, ırk, din veya diğer ayrımcılık yapılmaksızın insan haklarının korunmasını teşvik eder" dedi.

Olay, cuma günü, başkentteki Apostolos Varnavas Lisesi'nde meydana geldi. Bir süre önce liseye müdür olarak atanan Loizos Sepos, okulun ilk günü, Suriye uyruklu Ala'nın başörtüsü taktığını görünce öğretmenini yanına çağırıp, iddiaya göre, genç kızı okuldan kovmasını istedi. Bunun üzerine, Ala, öğretmenler ve güvenlik görevlilerince okuldan dışarı çıkarıldı.

Olay, Rum basınına yansıyınca büyük tepki topladı. Hem siyasi parti temsilcileri, hem öğretmenler, hem de halk sosyal medya üzerinden olaya tepki gösterdi. Tepkilerin ardından Rum Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

BAKAN, ALA VE AİLESİ İLE GÖRÜŞTÜ

Rum Milli Eğitim Bakanı Kostas Champiaouris, olayın ardından Ala ve ailesiyle makamında görüştü. Olayla ilgili konuşan Champiaouris, Ala'nın Pazartesi günü okuluna devam edeceğini, okul müdürü hakkında da disiplin soruşturması açılacağını belirterek, "Politikalarımız, ırk, din veya diğer ayrımcılık yapılmaksızın insan haklarının korunmasını teşvik eder" dedi.

'ÇOK AĞLADIM, NEDEN DİYE"

Müdürün herkesin içinde kendisini okuldan çıkarttırdığını söyleyen Ala, "Çok ağladım "Neden böyle oldu?" diye. Ama Pazartesi günü yeniden okuluma gideceğim. Sadece okuluma odaklanacağım" dedi.

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DHA