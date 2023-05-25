Güney Kore: Deprem bölgesi Malatya'da 200 adetlik konteyner ile mahalle kuruyor

Güney Kore Belediyeler Birliği Türkiye Temsilcisi ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneği Başkanı Yong Durk Park ile Güney Koreli iş insanları, deprem bölgesi Malatya'da 200 adetten oluşacak konteyner mahalle kuracaklarını söyledi.

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Güney Kore: Deprem bölgesi Malatya'da 200 adetlik konteyner ile mahalle kuruyor

Güney Kore Belediyeler Birliği tarafından deprem bölgesi Malatya'da 200 adetten oluşacak konteyner mahalle kurulacak.

Güney Kore Belediyeler Birliği Türkiye Temsilcisi ve Türk-Kore Kültür İletişim Derneği Başkanı Yong Durk Park ile Güney Koreli iş insanları Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Ziyareti esnasında Başkan Gürkan ile istişarelerde bulunan Park, Malatya'ya 200 adet konteynerden oluşan bir mahalle kuracaklarını söyledi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUK İLELEBET DEVAM EDİLECEĞİ VURGULANDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi bir şekilde etkilenen Malatya'ya ya Güney Kore Belediyeler Birliği ile Güney Koreli iş insanları tarafından depremin yaralarını sarmak amacıyla "Güney Kore Konteyner Kenti" kurulacağını ifade eden Başkan Gürkan, Türk- Güney Kore kardeşliğinin eskilere dayandığını ve bu dostluğu ilelebet devam edeceğini vurguladı.

Güney Kore: Deprem bölgesi Malatya'da 200 adetlik konteyner ile mahalle kuruyor

Öte yandan kurulacak olan konteyner mahallede Güney Kore'nin kültürel, sosyal dokusunu yansıtacak bir kültür merkezi de yapılacak.

"Kan kardeşlerimizin zor günlerinde yanında bulunmak istiyoruz"

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrasında hayatın normale dönmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Güney Kore Belediyeler Birliği Türkiye Temsilcisi Yong Durk Park, Türkiye'de bulunan Koreliler Derneği adına deprem bölgesine 360 tane konteyner kurduklarını belirterek, ikinci etap olarak ise Malatya'ya 200 adet konteynerden oluşan bir mahalle kuracaklarını söyledi. İçerisinde kültür merkezinin de olacağı konteyner kentin depremzedelerin normal yaşama dönmesine yardımcı olacağını belirten Park, "Kan kardeşlerimizin zor günlerinde yanında bulunmak istiyoruz. Bizleri sıcak karşıladığı için de Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ediyoruz. Malatyalı vatandaşlara da geçmiş olsun. Herkesin mutlu olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

"Güney Kore ile eskiye dayanan bir dostluğumuz var"

Güney Kore ile eskiye dayanan bir dostlun olduğunu belirten Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da "Güney Koreli kardeşlerimizin böyle bir felakette bizim yanımızda olmaları ve her konuda bize destek vermelerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Güney Kore Belediyeler Birliğinin Türkiye Temsilcisi olarak Malatya'ya gelip, Malatya'daki depremin yaralarının sarılması noktasında, "biz neler yapabiliriz?" anlayışı içerisinde görev talep etmeleri, bizi son derece memnun etmiştir. Bu anlamda tekraren teşekkür ediyoruz" dedi.

'Güney Kore Konteyner Mahallesi'nin kurulması ile kültürel, sosyal kültürlerin de burada yaşatılacağını belirten Gürkan, "Türkiye- Güney Kore kardeşliği ilelebet devam edecektir. Malatya'nın depremden gördüğü zararların giderilmesi noktasında ve bu felaketin yaralarının sarılması noktasında ve vatandaşlarımızın barınması noktasında yapacakları "Güney Kore Konteyner Mahallesi" noktasında kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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KAYNAK: İHA

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