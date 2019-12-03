Güney Kore, gazileri teşekkür yemeğinde ağırladı

GÜNEY Kore İstanbul Başkonsolosluğu, Kocaeli ve Sakarya'da yaşayan Kore gazilerini, teşekkür yemeğinde ağırladı.

Güney Kore İstanbul Başkonsolosluğu, Kore Savaşı'nın 69'uncu yıl dönümü anmaları kapsamında Kocaeli ve Sakarya'da yaşayan Kore gazilerini düzenlediği teşekkür yemeğinde ağırladı. Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir otelde, Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang'ın ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak ve 37 Kore gazisi ile aileleri katıldı. Yemekte Kocaeli ve Sakarya Muharip Gaziler Dernekleri'ne 1 televizyon ile 5 tekerlekli sandalye hediye edildi.

Türkiye'nin Kore topraklarında en çok kayıp veren ikinci ülke olduğunu söyleyen Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, "Türkiye, savaşa birlik göndermiş olan Birleşmiş Milletler ülkeleri arasında 960 şehit, bin 155'i yaralı ve 244 mahkum vererek Amerika'dan sonra bizim için en çok kayıp veren ülke oldu. Türk askeri, Kore'nin barışı için herkesten daha cesurca savaşmıştır. Askerlerini bizim için feda etmiştir. Türk askerinin fedakarlığı sayesinde Kore'nin özgürlüğü ve demokrasisi kuruldu. Bu fedakarlık, Kore'nin hızla dünyanın güçlü ekonomileri arasına girmesine ön ayak oldu" dedi.

Türkiye ve Kore'nin güçlü bir dostluğa sahip olduğunu ifade eden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da "Tarihsel süreç içerisinde Türkiye- Kore ilişkileri oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Kore'nin o dönemde yaşadığı sorunların çözümünde, dünyanın farklı bölgelerinden farklı insanların Kore halkına yardıma gitmeleri ve bu dünya milletleri içerisinde Türk halkının da var olmuş olması bugün bu dostluğumuzu, bu birlikteliğimizi çok daha farklı ve anlamlı bir noktaya taşımaktadır. O dönemde yapılan mücadele oldukça önemli ve anlamlıydı. O dönemden başlayan dostluklar da bugün farklı bir boyutta devam etmektedir" diye konuştu.

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Kaynak: DHA