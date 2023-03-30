Güney Kore, Kuzey Korelilerin video paylaşanları dini faaliyetler sebebiyle idam ettiğini belirtti!

Güney Kore Birleşme Bakanlığı tarafından yayınlanan 450 sayfalık bir raporda, Kuzey Kore vatandaşlarının ölüm cezası gerektirmeyen çeşitli suçlardan idam edildiği belirtildi. Kuzey Kore'den 2017-2022 yılları arasında kaçan 500'den fazla Kuzey Kore vatandaşı verdikleri ifadeleri temel alan raporda, Kuzey Kore halkının yaşama haklarının büyük ölçüde tehdit altında olduğu ifade edildi. Rapora göre Kuzey Kore’de uyuşturucu suçları, Güney Kore yapımı videolarının paylaşılması, dini faaliyetler gibi nedenlerden idam cezası veriliyor.

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Halka açık infazlar, işkence ve keyfi tutuklamalar yapıldığına ilişkin bilgilerin bulunduğu raporda ayrıca kamuya açık alanlarda, esir kamplarında ve birçok yerde devlet tarafından insan hakları ihlali yapıldığı kaydedildi. Raporda gözaltı merkezlerinde insanların öldürüldüğü ve işkenceye uğradığı, sınırı geçmeye çalışan bazı Kuzey Korelilerin yakalandıktan hemen sonra infaz edildiği belirtildi.

KUZEY KORE SIKI TEDBİRLER ALDI

Güney Kore lideri Yoon Suk Yeol, raporda Kuzey Kore’nin “dehşet verici” uygulamaları hakkında uluslararası toplumu bilgilendirdiğini ifade etti. Güney Kore Birleşme Bakanlığı verilerine göre bugüne kadar yaklaşık 34 bin Kuzey Koreli Güney Kore'ye yerleştiğini ancak Kuzey Kore’nin sınırda güvenliği arttırması nedeniyle ülkeden kaçanların sayısında gözle görülür bir düşüş yaşandığını belirtti. Bakanlığa göre Kuzey Kore'den Güney Kore’ye 2021'de 63, 2022’de ise 67 kişi kaçtı.