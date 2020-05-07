Güney Kore, yeni tip balistik füze denemesi yaptı
ANKARA (AA) - Güney Kore'nin yeni tip balistik füze denemesi yaptığı bildirildi.Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore, geçen ay, Hyunmoo-4 tipi 2 adet yüksek kapasiteli balistik füze denemesi yaptı. Füzelerin 800 kilometre menzilli olduğu vurgulanırken, birinin denemesi başarısızlıkla sonuçlandı.Füze...
ANKARA (AA) - Güney Kore'nin yeni tip balistik füze denemesi yaptığı bildirildi.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore, geçen ay, Hyunmoo-4 tipi 2 adet yüksek kapasiteli balistik füze denemesi yaptı.
Füzelerin 800 kilometre menzilli olduğu vurgulanırken, birinin denemesi başarısızlıkla sonuçlandı.
Füze denemesi, Savunma Geliştirme Ajansı tarafından ülkenin batı kıyısındaki Anheung test alanında gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
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