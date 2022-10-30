Güney Kore'de Cadılar Bayramı kutlamaları can pazarına döndü! Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinden açıklama

Her yıl Ekim ayında kutlanan Cadılar Bayramı etkinlikleri bu sene de sürüyor. Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Itaewon bölgesinde düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamaları ise izdihama dönüştü.

CAN KAYBI SAYISI AÇIKLANDI

Bazı insanlar nefes alamayarak yere yığıldı. İzdiham sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İzdihamda 151 kişi hayatını kaybederken, 19'u ağır 82 kişi de yaralandı.

SEUL BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Yaşanan olayın ardından Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Olaydan etkilenmiş olabilecek vatandaşlarımızın durumu hakkında bilgi alınması amacıyla Büyükelçiliğimizce süratle yetkili makamlar ve hastanelerle temasa geçilmiştir. Bu aşamada ölen veya yaralanan vatandaşımız olmadığı bilgisi mevcuttur."

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Açıklamanın devamında Güney Kore'deki yakınlarına ulaşamayanların büyükelçilikle iletişime geçilmesi çağrısında bulunuldu.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Kazanın meydana geldiği bölgeye giderek incelemelerde bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

ACİL OLMAYAN ETKİNLİKLER ERTELENECEK

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo ise, ulusal yasın 5 Kasım'a kadar devam edeceğini ve bu süreçte acil olmayan tüm etkinliklerin erteleneceğini açıkladı. Han Duck-soo ayrıca, tüm kamu çalışanlarının yas süreci boyunca taziyelerini sunmak için kurdele takacağını da sözlerine ekledi.

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Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Choi Cheon-sik, Itaewon bölgesinde kalabalığın Hamilton Hotel yakınlarındaki dar sokakta ilerlemesinin ardından izdiham yaşandığını söylemişti.