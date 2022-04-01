Güney Kore’de feci kaza! 2 eğitim uçağı havada çarpıştı: 3 pilot öldü

Güney Kore'de feci bir kaza oldu. İki temel eğitim uçağının havada çarpışması sonucu 3 pilotun hayatını kaybettiği öğrenildi. Yonhap haber ajansının haberine göre, yetkililer, başkent Seul’un 300 kilometre güneyindeki Sacheon kentinde, “Air Force KT-1” tipi iki eğitim uçağının havada çarpıştığını duyurdu.

3 PİLOT ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDI

İki eğitim uçağı çarpışmanın ardından pirinç tarlasına düştü. Yaşanan feci kaza, 3 pilot öldü, bir kişi ağır yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerine 30’dan fazla acil müdahale ve itfaiye ekipleri sevk edildiği öğrenildi.

Son dakika | Sakarya'da eğitim uçağı düştü iddiası: İhbar sonrası bölgeye ekipler sevk edildi

Bursa'da eğitim uçağından acil iniş: Cessna tipi uçak arızalandı, 2 yaralı!