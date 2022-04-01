Güney Kore’de feci kaza! 2 eğitim uçağı havada çarpıştı: 3 pilot öldü
Güney Kore’de feci bir kaza meydana geldi. İki eğitim uçağının havada çarpışması sonucu 3 pilot hayatını kaybetti.
Güney Kore'de feci bir kaza oldu. İki temel eğitim uçağının havada çarpışması sonucu 3 pilotun hayatını kaybettiği öğrenildi. Yonhap haber ajansının haberine göre, yetkililer, başkent Seul’un 300 kilometre güneyindeki Sacheon kentinde, “Air Force KT-1” tipi iki eğitim uçağının havada çarpıştığını duyurdu.
3 PİLOT ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDI
İki eğitim uçağı çarpışmanın ardından pirinç tarlasına düştü. Yaşanan feci kaza, 3 pilot öldü, bir kişi ağır yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerine 30’dan fazla acil müdahale ve itfaiye ekipleri sevk edildiği öğrenildi.
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