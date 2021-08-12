Güney Kore'de fuhuş ve rüşvet skandalı!

K-pop endüstrisinin en ünlü ve büyük gruplarından Bigbang’in üyelerinden “Seungri” adıyla bilinen Lee Seung-hyun hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Seungri’nin de söz konusu görüntülerin yollandığı kişiler arasında olduğu iddia ediliyordu. Bunun dışında Seungri, yabancı yatırımcıların gece kulüplerinde fuhuş yapmalarına aracılık ettiği iddiasıyla da suçlanıyordu. Görüntüleri aldığını reddeden Seungri ise olayların büyümesinin ardından müzik kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı. Hakkında soruşturma başlatılan yıldız'ın da gizli seks videolarının paylaşıldığı online sohbet gruplarına kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

CEZASI BELLİ OLDU

Asıl adı Lee Seung-hyun olan Seungri 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. AFP'nin haberine göre yargıç Hwang Min-je, "Kadınlara seks için ödeme yapıldığından haberdar olmadığına inanmak zor. Görünüşe göre sistematik fuhuş suçu işledi" dedi.

İki yıl önce patlak veren bu skandal sonrası Seungri, gece kulüpleri ve diğer yatırımcılara fuhuş konusunda aracılık yapmaktan ve Las Vegas'ta yasadışı kumar dahil olmak üzere kendisine yöneltilen dokuz suçun dokuzundan da suçlu bulundu. Seungri'ye verilen karar sosyal medya kullanıcıları tarafından yeteriz bulundu.