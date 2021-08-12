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Güney Kore'de fuhuş ve rüşvet skandalı!

Güney Kore'de iki yıl önce ortaya çıkan seks ve rüşvet olayının en önemli isimlerinden Seungri hakkında karar çıktı. Seungri, gece kulüpleri ve diğer işletmeleri için yatırımcılara fuhuş konusunda aracılık yapmaktan ve Las Vegas'ta yasadışı kumar dahil olmak üzere kendisine yöneltilen dokuz suçun dokuzundan da suçlu bulundu.

Güney Kore'de fuhuş ve rüşvet skandalı!

K-pop endüstrisinin en ünlü ve büyük gruplarından Bigbang’in üyelerinden “Seungri” adıyla bilinen Lee Seung-hyun hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Seungri’nin de söz konusu görüntülerin yollandığı kişiler arasında olduğu iddia ediliyordu.  Bunun dışında Seungri, yabancı yatırımcıların gece kulüplerinde fuhuş yapmalarına aracılık ettiği iddiasıyla da suçlanıyordu. Görüntüleri aldığını reddeden Seungri ise olayların büyümesinin ardından müzik kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı. Hakkında soruşturma başlatılan yıldız'ın da gizli seks videolarının paylaşıldığı online sohbet gruplarına kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

Güney Kore'de fuhuş ve rüşvet skandalı!

CEZASI BELLİ OLDU

Asıl adı Lee Seung-hyun olan Seungri 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. AFP'nin haberine göre yargıç Hwang Min-je, "Kadınlara seks için ödeme yapıldığından haberdar olmadığına inanmak zor. Görünüşe göre sistematik fuhuş suçu işledi" dedi.

Güney Kore'de fuhuş ve rüşvet skandalı!

İki yıl önce patlak veren bu skandal sonrası Seungri, gece kulüpleri ve diğer yatırımcılara fuhuş konusunda aracılık  yapmaktan ve Las Vegas'ta yasadışı kumar dahil olmak üzere kendisine yöneltilen dokuz suçun dokuzundan da suçlu bulundu.  Seungri'ye verilen karar sosyal medya kullanıcıları tarafından yeteriz bulundu.

 

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