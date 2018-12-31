Güney Kore’de plastik poşet kullanımı yasaklandı

Güney Kore, süpermarketlerde plastik poşetlerin kullanımını yasaklıyor. Yarın yürürlüğe girecek olan yasağa uymayanlar 2 bin 700 dolar para cezası ile karşı karşıya kalacak.

Güney Kore, doğal kaynakları korumak adına önemli bir adım atarak tek kullanımlık plastik poşetleri yasaklama kararı aldı. Güney Kore Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, doğal kaynakları korumak ve geri dönüştürülebilir atıkları yönetmek amacıyla marketlerde plastik torba kullanımının yasaklanacağı aktarıldı. Mevcut yasada yapılan değişikliğin parçası olan ve yarından itibaren uygulanacak yasak, 2 bin büyük marketi ve 165 metrekarelik satış alanıyla 11 bin marketi etkileyecek. Süpermarketler, yasağın yürürlüğe girmesinin ardından müşterilerine alternatif olarak tekrar kullanılabilir ya da dönüştürülebilir bez çanta ya da kağıt torba sunacak. Yasağa uymayanlar ise 2 bin 700 dolar para cezasına çarptırılacak.

Güney Kore Çevre Bakanlığı kararın, pipet gibi tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımını engellemek adına önemli bir adım olduğunu savundu.

Kenya'da plastik poşete hapis cezası

Avustralya, Birleşik Krallık, Fransa, Çin, Yeni Zelanda ve Hollanda'da da tek kullanımlı plastik poşet kullanımı yasaklanmıştı. Yasağın Ağustos ayında yürürlüğe girdiği Kenya'da ise naylon poşet satan, üreten ve hatta taşıyanlar 39 bin dolara kadar para ve 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı kaşıya kalacak. Çin'de ise 24 tür katı atık ithalatını yasaklamıştı. Ekim ayında ise Avrupa Birliği denizler ve kıyılarında en çok bulunan tek kullanımlık plastik atıkların kullanımını sınırlandırmaya yönelik yasal düzenlemeyi kabul etmişti.

Dünya Ekonomik Forumu tahminlerine göre, dünya genelinde denizlerde 150 milyon ton plastik bulunuyor. 2015 yılında yapılan bir araştırmada ise, her yıl 5 ila 13 milyon ton arasında plastik ürünün denizlere atıldığını ortaya koydu. Araştırmalar, 2050 yılına kadar okyanuslarda balık ağırlığından daha fazla plastik bulunacağını öngörüyor. 2018 yılının başında yayınlanan bir araştırma ise Kuzey Avrupa'daki deniz tabanındaki plastik torbalarda yüzde 30'luk bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Araştırma, plastik torbaların kullanımında yasak ve sınırlandırmaların olumlu sonuç verdiğini gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA