Güney Kore'de sıkı hijyen kuralları altında genel seçim düzenleniyor

SEUL (AA) - Güney Kore'de seçmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sıkı hijyen kuralları altında genel seçim için sandık başına gitti.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore, dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını sırasında genel seçim düzenleyen ilk büyük ülke oldu.

Yaklaşık 44 milyon seçmenin bulunduğu Güney Kore'de, genel seçime katılımın yüzde 60'ın üzerinde olması bekleniyor.

Güney Kore Ulusal Meclisindeki 300 sandalye için en güçlüleri olarak görülen iktidardaki Demokratik Parti ve ana muhalefetteki Birleşik Gelecek Partisi dahil 35 partinin adayları yarışıyor.

Seçim sürecinde ülkedeki tartışmalara, başta hükümetin Kovid-19 salgınıyla mücadelesi olmak üzere ekonomi ve devlet başkanı yardımcılarının adlarının geçtiği yolsuzluk skandalları damgasını vurmuştu.

- Seçmenlere sıkı hijyen kuralları uygulanıyor

Güney Kore'de, maske takmaları ve 1 metre arayla sırada beklemeleri istenen seçmenlerin, oy kullanacakları binalara girişte ateşleri ölçülüyor. Ateşi 37,5'un üzerinde çıkanlar, ayrı bir kabinde oylarını kullandıktan sonra virüs testine gönderiliyor.

Enfeksiyon ihtimalini asgariye indirmek amacıyla oylarını kullanırken plastik eldiven takmaları ve el dezenfektanı kullanmaları istenen seçmenlerin kimlikleri, parmak izinden değil özel cihazlarla kontrol ediliyor. Seçmenler tarama sırasında maskelerini çıkarıyor.

Seçmenlere, "konuşurken maskelerini çıkarmamaları ve seçimden önce dezenfekte edilen oy verme merkezlerine çocuklarını getirmemeleri" tavsiye ediliyor.

Güney Kore'nin bu seçimi salgının daha da yayılmasına yol açmadan başarması, dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

- 3 gün üst üste 30'dan az yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Bu arada Güney Kore'de üç gün üst üste 30'dan az yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği açıklandı.

Salgının yayılmasını önlemek için sıkı sosyal mesafe düzenlemesinin 4. haftasına girdiği ülkede, toplam vaka sayısı 10 bin 591.

Kaynak: AA