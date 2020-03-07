Güney Kore’de virüs nedeniyle ölü sayısı 46’ya yükseldi

Güney Kore'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükselirken, vaka sayısı da 7 bine yaklaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü Güney Kore'de bilançoyu arttırıyor. Güney Kore'de Hastalık ve Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC) Müdür Yardımcısı Kwon Jun-wook, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 44'ten 46'ya yükseldiğini bildirdi. Ülke genelindeki vaka sayısı ise 6 bin 767'ya ulaştı. Sağlık yetkilileri, vakaların yüzde 60'tan fazlasının Daegu kentindeki kiliseyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Öte yandan ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu'ndan (USCIRF) yapılan açıklamada Shincheonji Kilisesi üyelerinin korona virüsünün yayılmasından sorumlu tutulması konusunda endişeli olunduğu belirtilerek, "Güney Kore hükümetini salgınla ilgili açıklama yaparken dini özgürlüğe saygı duymaya çağırıyoruz" denildi.

Kaynak: İHA