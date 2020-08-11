Güney Kore'den 6G hamlesi!

Dünya 5G'yi kullanmak için hazırlıklar sürdürürken, Güney Kore 6G'ye geçeceğine dair açıklamalarda bulundu. Dünya çapında bu gelişme şaşkınlıkla karşılandı.

5G ile birlikte internetin daha hızlı olması bekleniyor. Özellikle Nesnelerin interneti kapsamında milyarlarca cihaz birbirleriyle sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde konuşmaya başlayabilecek.

Türkiye ile birlikte bir çok ülkede 5G üzerine çalışmalar sürerken, piyasaya sürülen yeni cihazların 5G desteği ile gelmesi artık mümkün görünüyor. Diğer yandan en yeni teknolojilere hızlıca uyum sağlayan Güney Kore'nin 6G için tarih vermesi şaşkınlık oluşturdu.

Ülke bazında 6G üzerine çalışmaların başlayacağı, 2028 ila 2030 yılları arasında 6G'nin kullanıma hazır hale geleceği duyuruldu. 5G teknolojisinin veri indirme hızı teorik olarak 20 Gbps olarak belirlenmişti. 6G ile bu hızın 1 Tbps olması bekleniyor.

Başka bir deyişle 6G ile henüz yaygınlık kazanmamış olan 5G'ye göre 50 kat daha hızlı bir internet kullanımı sağlayacak.