Güney Kore'den Kuzey kore'li 8 kişi ve 7 kuruluşa yönelik ek yaptırım kararı

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programında yer alan 8 kişi ve 7 kuruluşa yönelik ek yaptırım uygulama kararı aldı.

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Güney Kore'den Kuzey kore'li 8 kişi ve 7 kuruluşa yönelik ek yaptırım kararı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programında yer alan 8 kişi ve 7 kuruluşa yönelik ek yaptırım uygulama kararı aldı.

Kuzey Kore'nin geçtiğimiz ay ardı ardına gerçekleştirdiği füze denemeleri Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artırırken, Seul'den Pyongyang'a yönelik ek yaptırım kararı geldi. Güney Kore hükümeti, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programında yer alan 8 kişi ve 7 kuruluşa yönelik ek yaptırım uygulama kararı aldı. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ek yaptırım kararının Pyongyang'ın nükleer silah ve füze programlarıyla ilişkisi bulunan finans kurumlarındaki yetkililer ve yasadışı gemiden gemiye transfer faaliyetlerinde bulunan kişi ve kuruluşları kapsadığı bildirildi.

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BANKALARI HEDEF ALDI

Yeni yaptırımların hedefi olan kişilerin Kuzey Kore Dış Ticaret Bankası, Kore Daesong Bankası ve Kumgang Grup Bankası'nda görevli 6 Kuzey Koreli ile Singapur Kwak Kee Seng ve Tayvanlı Chen Shih Huan olduğu öğrenildi. Ayrıca 4 Kuzey Kore merkezli ticaret ve nakliye şirketiyle 3 Singapur merkezli nakliye firmasının da yaptırımlar kapsamına alındığı kaydedildi. Yaptırımlara hedef olan kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulacağı öğrenildi. Seul'ün son kararının, Washington'un Pyongyang'ın silah programıyla bağlantılı Kuzey Koreli yetkililer Jon Il-ho, Kim Su-gil ve Yu Jin'i yaptırım listesine eklemesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

KUZEY KORE 63 BALİSTİK FÜZE ATEŞLEDİ

Öte yandan, silah programına yeniden hız kazandıran Kuzey Kore bu yılın başından bu yana 63 balistik füze fırlatmış,18 Kasım'da fırlatılan kıtalararası balistik füzenin şimdiye kadarki en büyük füze testi olması bölgede güvenlik endişelerini artırmıştı.

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