Güney Koreli endüstri devinden ihracata 1 milyar dolarlık doping

Otonom araç ürünleri de üreten Güney Koreli lojistik, otomotiv ve inşaat devi Halla Group, Türkiye'de büyük bir yatırıma daha imza attı. Halla'nın markası olan Mando, 1 milyar dolarlık otomotiv parçasını, Avrupa, Rusya, Afrika, Orta Doğu, Orta Asya'ya ve İngiltere'ye bölgesel dağıtımını Türkiye'den yapacak.

1962 yılından bu yana, otomobil endüstrisinin yanı sıra gemi inşa, inşaat, eğitim ve spor gibi geniş yelpazeye sahip pek çok alanda faaliyetleri bulunan, sektörün dünyadaki en büyük oyuncularından biri konumundaki Güney Koreli Halla Group, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) devreye girmesiyle Türkiye'de büyük bir yatırıma daha imza attı. İTO'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin ilk ve en büyük süspansiyon sistemleri üreticisi Maysan Mando'nun da yüzde 50 iştirakçisi olan Mando Corporation'un, "en büyük şirket" unvanıyla bünyesinde yer aldığı Halla Group, "Halla Corporation Europe" isimli şirketin Türkiye'de kuruluşunu yaptı.

İstanbul Ticaret Odası'nda gerçekleşen ve şirket kuruluşunun yapıldığı resmi tören ile faaliyetine başlayan Halla Corporation Europe; satış sonrası pazarına yönelik ürün dağıtımı noktasında, dünyada çok önemli bir paya sahip olacak. 1 milyar dolar ciro doğrudan Türkiye'den yönetilecek. İlk etapta 200 milyon dolar ciro hedefiyle yola çıkan şirket, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Rusya, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya'daki işleri kapsayan dev bir satış ağının ana merkezi olarak konumlandırılırken, Halla Corporation Europe'un CEO'luğuna aynı zamanda Maysan Mando'nun da Genel Müdürü olan Anıl Yücetürk atandı.

Halla Holdings CEO'su Kyeong Sun Choi: "Türkiye'ye güveniyoruz"

Halla Group Yatırım Şirketi Halla Holdings CEO'su Kyeong Sun Choi, böylesine güzel bir iş birliğine imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Halla Group olarak 20 milyar dolar ciro ile 15 bin kişi istihdam ettiklerini ifade eden Choi, "Maysan Mando adı altında önceki yıllarda yapmış olduğumuz ortaklığın ardından gerçekleştirmiş olduğumuz bu yeni yatırımla birlikte Türkiye'ye olan güvenimiz perçinlendi. Otomotiv yenileme pazarı için yaptığımız bu yatırımla rakiplerimiz arasında fark yaratacağız. Rakiplerimizden farklı olarak bu yatırımımızla Avrupa operasyonlarını Türkiye'den yönetecek ilk şirket olacağız. Bugün yeni kurulan şirketimizin dost iki ülke adına da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kyeong Sun Choi, Türkiye'ye güvendiklerini dile getirerek, otomotiv sektörünün yanında ilerleyen dönemde lojistik, inşaat gibi alanlarda da yatırım planları olduğuna dikkat çekti.

Halla Holding'in yatırım kararının her aşamasında birebir devrede olduklarını belirten İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ise "Güney Kore'nin önde gelen şirketlerinden Halla Holding'in ülkemizde yatırım yapacak olması, zaten otomotivde çok önemli bir konuma sahip ülkemiz için son derece faydalı olacak. Teknolojik yenilenmemizi sağlayacak, sektöre yeni bir ufuk açacak" değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, Halla Holding'in Balkanlar ve Avrupa'daki rakip ülkeler yerine Türkiye'de yatırım kararı almasının çok önemli olduğuna dikkati çekti.

İTO Başkanı Avdagiç: "Türkiye'ye para kazandıracak bir yatırım"

Başkan Avdagiç, "Bu yatırımın en önemli özelliği sadece Türkiye piyasasına yönelik olmamasıdır; ihracat odaklı olmasıdır. Yani Türkiye'ye para kazandıracak, istihdam oluşturacak bir yatırımdır" ifadesini kullandı.

Avdagiç, Halla Holding'in yatırım kararının, İTO'nun Türkiye'ye yabancı yatırım çekmede üstlendiği aktif rolün somut bir sonucu olduğunu belirtti. Şekib Avdagiç, şunları söyledi: "İstanbul Ticaret Odası olarak Halla Holding'in yatırım kararında devreye girdik, önlerini ve ufuklarını açtık. Sonunda ülkemize böylesine önemli bir yatırımın kazandırılmasında pay sahibi olduk. İTO olarak büyük şirketlere birebir yardımcı oluyor, bilgilendirme yapıyor, onların İstanbul'da yatırım yapmaları için her türlü desteği veriyoruz. Bunun somut sonuçlarını bugün görmenin mutluluğunu yaşıyoruz".

Yeni kuruluşu tamamlanan Halla Corporation Europe CEO'su Anıl Yücetürk de böylesine büyük bir yatırımı Türkiye'ye kazandırmaktan dolayı yaşadıkları mutluluğu ifade ederek, şirketin 5 yıl içindeki ciro hedefinin 1 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Yücetürk: "Sınırlarımızı genişleteceğiz"

Halla Corporation Europe yatırımının detaylarını paylaşan Yücetürk, "Global seviyede böylesine büyük bir yatırımın ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Şirket olarak, 5 yıl içinde 1 milyar dolar ciro hedefimiz bulunuyor. Amacımız, 3 ana bölgede 12 şube ve depo kurmak. Bu şirket, yüzde 90 ihracat odaklı faaliyet gösterecek. Mando Corporation'un dünya genelinde 26 üretim lokasyonu, 13 AR-GE Merkezi, 7 satış ofisi ve 7 araç test sahası bulunuyor. Halla Group, Güney Kore'nin ve dünyanın en büyük şirketlerinden biri; iştiraki olan Mando ise 7 milyar dolar ciroya sahip olup, otomotivde dünyanın ilk 10 markasının tamamının en önemli tedarikçilerinden biri. Aynı zamanda otonom araç teknolojileri konusunda da 4'üncü nesil ekipmanlar üreten büyük bir şirketler topluluğu. Türkiye'de ise Maysan Mando'nun yüzde 50 ortağı olan şirkettir. Maysan Mando'nun da bu yıl 50'nci yılını kutluyoruz. 50'nci yılında da Maysan Mando 30 milyon dolarlık bir yatırımı Bursa'da yaptı. Halla Corporation Europe, Mando'nun globalde ürettiği otomotiv sistemlerinin bölge pazarlarına dağıtımı noktasında kilit bir rol üstlenecek. Çok önemsediğimiz bu yatırım ile grup olarak sınırlarımızı da genişleteceğiz. Otomotiv sektöründe dünya genelinde yaşanan daralmaya rağmen bizler, ülkemiz ve sektörün gelişimi için sorumluluk almaya devam edeceğiz. Yeni yatırımlarla birlikte, ülke ekonomisinin yanı sıra istihdama da ciddi katkılarımız olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA