Güney Kore’li kadınlar evlenmeyi ve anneliğini reddediyor

Güney Kore'de giderek daha fazla kadının "evlilik" ve "annelik" gibi uzun süreli toplumsal rolleri reddetmeye başladığı bildirildi.

South China Morning Post Gazetesi'nin haberine göre, Güney Kore Ulusal İstatistik Ajansı'nın düzenlediği bir araştırmada, evliliğin kesinlikle gerekli olduğunu düşünen kadınların oranı 2010'da yüzde 64,7'den 2018'de yüzde 48,1'e düştü. Güney Kore Sağlık ve Sosyal İlişkiler Enstitüsü'nün Ocak 2019'da yayınladığı bir başka araştırma ise 2012 yılında 20-44 yaş arası yetişkinlerin yüzde 60'tan fazlasının evlenmek için karşı cinsle görüşmediğini ortaya koymuştu.

Evlilik ve annelik karşıtı kadın hareketinin sözcülerinden muhasebeci ve YouTuber Baeck Ha-na, 30'lu yaşlarına gelip evlenmediği ve çocuk sahibi olmadığı için toplumsal baskı gördüğünü belirtti. Baeck, "Bir başkasına ait olmaktansa şimdi kendime ait, çok daha iddialı bir geleceğim var. Hükümetin kadınları evliliğe ve çocuk sahibi olmaya zorlayan politikaları, toplumumuzda kadını bir birey olarak değil, bir obje olarak gören derinlemesine kökleşmiş algıyı temsil ediyor" dedi.

'EN DÜŞÜK DOĞUM ORANINA SAHİP ÜLKELERDEN BİRİ'

Dünya Bankası'nın (WB) derlediği verilere göre 2017 itibariyle Güney Kore ve Porto Riko, 1000 kişi başına yedi bebek ile dünyanın en düşük doğum oranlarına sahip. Bu iki ülkenin ardından Japonya ve Hong Kong geliyor. Güney Kore Ulusal İstatistik Ajansı'nın Şubat verilerine göre ise doğum oranı son bir yılda yüzde 7 daha düşüş gösterdi. 2019 Yılında ülkede ölenlerin sayısının doğanların sayısını geçmesi bekleniyor

'DEVLET DESTEĞİ DE BAŞARISIZ OLUYOR"

Evlilik ve doğum oranlarının düşmesi Seul yönetimini, çalışan nüfusun azalması ve emeklilik sisteminin bozulması gibi ciddi yapısal problemlerle karşı karşıya bırakıyor. 2017'den sonra gelecek 10 yılda ülkenin üretici nüfusunun 2,5 milyon azalırken; yaşlı nüfusun 4,5 milyon artması bekleniyor. Bu tahminlere göre 2017'de 37,6 milyon olan potansiyel çalışan nüfus, 2067'de 17,8 milyona düşecek. Bu demografik saatli bombanın farkında olan Seul yönetimi, 2005 yılından bu yana çocuk sahibi olanları rahatlatmak için aylık yaklaşık 268 dolarlık bir destek sağlıyor. Ancak finansal teşviklerin yeterli olmamasının ardından devlet, özellikle çalışan gençlerin tanışmaları için bir araya getirildiği toplantılar bile düzenlemeye başladı.

YouTuber Baeck Ha-na'nın da üyesi olduğu EMIF (Evlenmeden Elit İleri Yürüyüş) organizasyonu ise evlilik ve annelik karşıtı kadınları birbirlerine destek olması için bir araya getiriyor. EMIF kurucularından Kang Han-byul hükümetin kendilerini anlamadığından şikâyet etti. Kang "Hükümetin en büyük problemi kadınları dinlememesi. Çocuk doğurma ve yetiştirme işlerine katlanacak olanlar onlar. Bize aile kurmanın ya da çocuk sahibi olmanın güzel olduğuna dair fikirleri satmaya çalışıyorlar. Ancak kadınlar üzerinde meydana gelen zihinsel ve fiziksel birçok konuşulmayan etki varken bu politikalar bizi asla kazanamaz" ifadelerini kullandı.

'ERKEK EGEMEN TOPLUMDA ARAÇ OLARAK GÖRÜLÜYORLAR'

Koreli kadınlar özellikle batılı hemcinslerine göre daha az ücret alırken çok daha uzun saatler çalışıyor. Ayrıca sanayi toplumuna çok daha geç giriş yapan Güney Kore'de birçok alanda erkek egemen toplum yapısı hala çok güçlü. YouTuber Baeck Ha-na'nın kanalında birlikte yayın yaptığı Jung Se-young, okullarda erkeklere özel futbol sahaları ya da işyerlerinde erkeklere özel kulüpler gibi geleneksel erkek egemen uygulamaların kendilerini ikinci sınıf yurttaş statüsüne doğru ittiğini vurguladı ve "Sadece bebek yapmak için bir araç olarak kullanılmak istemiyorum" diyerek sözlerini bitirdi.

DHA