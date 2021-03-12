Güney Kore'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Güney Kore'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Güney Kore, resmî adıyla Kore Cumhuriyeti, bazen sırf Kore, Doğu Asya'da Kore Yarımadası'nın güney kısmını oluşturan ve Kuzey Kore ile kara sınırını paylaşan, Doğu Asya’daki bir ülkedir.

Güney Kore'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Güney Kore, 51280665 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 28. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0066 olduğu görülmektedir.

Güney Kore'nın Müslüman Nüfus sayısı 71000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Güney Kore'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Güney Kore'nın yüz ölçümü 100841 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Güney Kore'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 301 km² Karasal Alan : 99909 km²

Güney Kore'nın Haritadaki Yeri / Konumu