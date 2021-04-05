Güney Kore'nin ünlü markası LG kapanma kararı aldı

Koronavirüs ve zorlu pandemi koşulları ekonomik zorlukları da beraberinde getirdi. Pandemi sürecinin olumsuz etkilerinde büyük şirketler dahi etkilendi. O şirketlerden biride LG oldu. Zorlu sürecin üstesinden gelemeyen marka kapanma kararı aldı. Bir zamanların ünlü teknoloji markası LG piyasadan çekildiğini açıkladı. Güney Kore markası olan LG'nin kapanma kararı piyasalarda şaşkınlık yarattı. Şirketin, bir alıcı bulamayınca bu kararı almak zorunda olduğu öğrenildi. Teknoloji ve bilişim sektöründe sarsıntıya neden olan bu karar bir ilk olma özelliği taşıyor. Alınan karar sonrasında ünlü markanın tarihe karışması bekleniyor.

PANDEMİ SÜRECİ ÜNLÜ MARKAYI DA VURDU

Pandemi sürecinin olumsuz etkilerinin yanı sıra piyasalardaki yoğun rekabet sürecinin de şirketi zora soktuğu ifade edildi. Kuzey Amerika'da akıllı telefon pazarının yüzde 10'una sahip olan LG, bir süredir markayı satmak için şirket ve kişilerle temaslarda bulunuyordu. Bu sürecin olumsuz sonuçlanması şirketi kapanma kararı almaya mecbur bıraktı. ABD'de orta kesimi hedef kitle olarak seçenve bu politikayla başarıya ulaşan LG, tamamen kapanan ilk telefon markası oldu.

6 YILDA 4.5 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

Güney Kore devinin son 6 yılda ciddi kayıplar yaşadığı öğrenildi. LG'nin kaybının 4.5 milyar dolar seviyesinde olduğu ifade edildi. LG Electronics, bu süreçten sonra elektrikli araç parçası ve akıllı evler üzerine yoğunlaşacağını duyurmuştu. Teknoloji geçmişine bakıldığında, daha öncede Nokia, HTC, Blackberry gibi büyük markaların da küçülmeye ya da el değiştirme yoluna gittiği görülüyor. Ancak kapanma kararı alınmamıştı.

KÜRESEL PAZARDA YÜZDE 2 PAYA SAHİP

Küresel pazarda yüzde 2 seviyelerinde payı bulunan markanın, kapanma kararının dalgalanmaya neden olup olmayacağı merak ediliyor. Ayrıca araştırma şirketi Counterpoint tarafından yapılan açıklamada LG’nin geçen yıl 23 milyon telefon sattığı, Samsung’un ise 256 milyon seviyelerine çıktığı ifade edilmişti. LG tarafından yapılan açıklamada ise telefon kullanıcılarına bir süre daha yaşadıkları bölgeye bağlı yazılım güncellemesi ve desteği sağlanacağı belirtildi.