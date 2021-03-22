Güney Öztürk kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Milliyet Gazetesi Hafta Sonu Eklerinin başına mı geçti?

Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüz'ün ardından Milliyet Gazetesi'ne üst düzey transfer gerçekleştirildi. Peki Güney Öztürk kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Milliyet Gazetesi Hafta Sonu Ekler'nin başına mı geçti? İşte ayrıntılar...

GÜNEY ÖZTÜRK KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Güney Öztürk, 1 Ocak 1975'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi'nden Genetik Mühendisliği eğitimi alan Murat Güney Öztürk, Turkuaz Medya Grubu'na bağlı Sabah Gazetesi'nde yönetici editör olarak çalışmıştır. Daha sonra Doğan Medya Grubu'nda İş geliştirme Müdürü olarak çalışan Öztürk, 2008'de Demirören Grubu'nda İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü olarak görev almıştır. Son olarak iletişim ve halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışan Güney, iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Fransızca konuşmaktadır.

GÜNEY ÖZTÜRK MİLLİYET HAFTA SONU EKLERİNİN BAŞINA MI GEÇTİ?

Uzun yıllar, Turkuaz Medya Grubu'na bağlı Sabah Gazetesi; Demirören Medya gibi büyük medya kuruluşlarında çalışan Güney Öztürk Milliyet Hafta Sonu Eklerin başına getirildi.

Güney Öztürk, son olarak Zafer Mutlu'nun Oksijen gazetesinin yazı işlerinde görev yapmıştı.