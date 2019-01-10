Güney Rusya’da S-400 tatbikatı

Rusya Savunma Bakanlığı, Krasnodar'da faaliyet gösteren Güney Askeri Birliği'nin bölgede S-400 ile tatbikat yaptığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "S-400 Triumf füze kompleksi düşmanın hedeflerini tespit etmeye yönelik eylemleri yerine getirdi ve bunların yok edilmesi için elektronik füze atışları yaptı. Aynı zamanda, "Pantsir S" füze kompleksi S-400'ü hava ve füze saldırısından koruma görevlerini yerine getirdi" ifadeleri yer aldı. Ayrıca tatbikata 30'dan fazla teknik araç ve 100 askerin katıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA