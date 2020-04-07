Güney Sudan’a Kovid-19’la mücadele için 100 bin dolar hibe

HARTUM (AA) - Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD), onlarca yıl süren iç savaştan yeni çıkmış ve sağlık altyapısı oldukça yetersiz Güney Sudan’a yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesi için 100 bin dolar yardım kararı aldı.

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Riek Machar, yaptığı açıklamada, "IGAD’ın hibe edeceği para, Kovid-19’un yayılmasının önlenmesi için farkındalığı arttırmada kullanılacak. Hastalıkla savaşımıza desteklerinden dolayı hükümetimiz adına IGAD’a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Machar, virüsle mücadele kapsamında tüm Güney Sudan toplumunun dahil olmasını istedikleri bir kampanyaya ihtiyaç duyduklarını kaydetti.



Güney Sudan'da iki gün önce ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.



Ülkede, Kovid-19'la mücadele kapsamında geçen hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, ülkenin tüm sınırları kapatılmıştı.



Bölgesel entegrasyonun sağlanmasında son yıllarda önemli rol oynayan IGAD'a Güney Sudan, Cibuti, Uganda, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali ve Sudan üye.

























































Kaynak: AA