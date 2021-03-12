Güney Sudan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Güney Sudan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Güney Sudan Cumhuriyeti, Yukarı Nil nehri havzasında yer alan bir Orta Afrika ülkesidir. Doğusunda Etiyopya, kuzeyinde Sudan, güneyinde Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda, batısında ise Orta Afrika Cumhuriyeti ile komşu olan bir ülkedir.

Güney Sudan'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Güney Sudan, 11296000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 76. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0015 olduğu görülmektedir.

Güney Sudan'ın Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Güney Sudan'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Güney Sudan'ın yüz ölçümü 653168 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Güney Sudan'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 33379 km² Karasal Alan : 610950 km²

Güney Sudan'ın Haritadaki Yeri / Konumu