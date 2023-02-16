Guney Tutcuoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guney Tutcuoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guney Tutcuoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guney Tutcuoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guney Tutcuoglu 23 Mayıs 1992 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Güney Tutcuoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guney Tutcuoglu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Guney Tutcuoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erbaaspor futbol takımında oynamaktadır. Erbaaspor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Guney Tutcuoglu'nin Erbaaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Guney Tutcuoglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/guneytutcuoglu/

Guney Tutcuoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guney Tutcuoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Guney Tutcuoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guney Tutcuoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Darıca GB

20 Eylül 2013 yılında Gebzespor

9 Eylül 2015 yılında Çayırova Spor

26 Ağu 2016 yılında Ankara Demir

17 Ocak 2018 yılında Bayburt Grup Öİ

1 Ağu 2018 yılında Van BBSK

23 Ağu 2019 yılında Diyarbekir Spor

1 Eylül 2020 yılında 68 Aksaray Bld

1 Şubat 2021 yılında M.Yeşilyurt Bld

3 Eylül 2021 yılında Van Spor FK

12 Ocak 2022 yılında 52 Orduspor FK

1 Eylül 2022 yılında Hacettepe 1945

13 Ocak 2023 yılında Erbaaspor

Guney Tutcuoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guney Tutcuoglu şuan Erbaaspor takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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