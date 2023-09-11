Güney: "Vatanını ve milletini seven bireyler yetiştirmek en büyük gayemizdir"

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney yeni eğitim öğretim yılı için bir mesaj yayımladı.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Güney, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugün kıymetli yavrularımız okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşarken biz de onların bu coşkusuna ortak olmaktan son derece bahtiyarız.

Cumhuriyetimizin yüzü sevgili öğrencilerimizi aklın ve bilimin rehberliğinde, millî ve manevi değerlerine bağlı, vatanını ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmek en büyük gayemizdir. Bu yolda en büyük destekçimiz yine kendileri olacaktır. Öğrencilerimizin bu hedefler ve kendi idealleri doğrultusunda emin adımlarla yürümelerini ve görevlerine her ne olursa olsun sımsıkı sarılmalarını umut ediyor, onlara olan güvenimi tekrar tekrar ifade etmek istiyorum.

Fedakâr öğretmenlerimizin ve değerli velilerimizin bu süreçteki çabası ve desteği elbette çok mühimdir. Ülkemizin geleceği ve maarif davamızın hedefleri doğrultusunda yetişkinlerimizin çocuklarımıza olan sevgi, ilgi ve azminden asla tereddüt etmeyeceğiz.

Bu uğurda durmadan ve yorulmadan gayret gösteren mesai arkadaşlarımızın ve eğitim camiamızla iş birliği içinde olan tüm paydaşlarımızın kıymetli desteklerini her zamankinden daha çok diliyor ve sunacağı katkılar için şimdiden her kesime şükranlarımı sunuyorum.

Haberin Devamı

2023-2024 eğitim öğretim yılının başta öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz olmak üzere eğitim ailemizin her bir ferdi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor; İlköğretim Haftası'nı tebrik ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)