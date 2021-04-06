Güney Zobu kimdir, nerelidir, kaç yaşında, neden öldü? Güney Zobu Dolandırıcı Raki lakabını nasıl aldı?

Başından eksik etmediği fötr şapkasıyla hafızalarda yer edinen 'Dolandırıcı Raki' lakaplı Güney Zobu yaşamını yitirdi. Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Melike Zobu'nun da babası olan Güney Zobu 1980’li yıllarda ülkenin en en büyük dolandırıcısı olarak anılıyordu. İşte Güney Zobu Dolandırıcı Raki lakabını nasıl aldı? sorusunun yanıtı...

GÜNEY ZOBU KİMDİR, NERELİDİR, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Evli ve 4 çocuk babası Güney ZOBU 82 yaşında hayatını kaybetti. Zobu'nun nereli olduğu ise henüz bilinmemektedir. Kanser ve KOAH hastalığı tedavisi gördüğü bilinen Zobu hastalığı ilerledikten sonra hastaneye yatırıldı ancak kurtarılamadı. Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilen Zobu'nun eşi Hale Zobu, “22 yaşında Güney’e aşık oldum. Kimse arkasından küfür etmezdi. Çok renkli bir kişiliğe sahipti. Kızım babasının kitabını hazırlayacak” diye konuştu.

GÜNEY ZOBU DOLANDIRICI RAKİ LAKABINI NASIL ALDI?

Kaçak yollardan döviz almak isteyen milyonerlerle lüks otellerde buluşan Zobu, buluştuğu kişilere ucuz yollardan dolar satacağını söyleyip paralarını aldıktan sonra otelin arka kapısından çıkarak izini kaybettirirdi. Otellerin özellikle 2 giriş 2 çıkış kapılı olmasına özen gösterirdi. Raki'nin bu dolandırıcılığı ilerleyen zamanlarda moda oldu.

O dönem ünlü siyasetçisi Süleyman Demirel ile de bir ABD subayı gibi sohbet etmesi de gündem oldu. Demirel’in sohbet ettiği kişinin Raki olduğu anlaşılınca günlerce konuşuldu.