Güneydoğu Avrupa Yazarlar Birliği kuruldu

14 güneydoğu Avrupa ülkesinin biraraya gelerek oluşturduğu Güneydoğu Avrupa Yazarlar Birliği, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da kuruldu. Birlikte Türkiye'yi Avrasya Yazarlar Birliği temsil ediyor.

Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, İtalya, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan'ın kurucu ülkeleri oluşturduğu Güneydoğu Avrupa Yazarlar Birliği, Bulgaristan'da kuruldu. Kurucular kurulu toplantısı ise, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Sofya Yazarlar Birliğinin ev sahipliğinde yapıldı. Bulgar Kültür Merkezi'nde Zahari Ivanov'un başkanlık ettiği toplantıya Türkiye'yi temsilen Avrasya Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yakup Ömeroğlu ile Ahmet Emin Atasoy, Güney Özkılınç ve Hilmi Haşal katıldı.

Güneydoğu Avrupa Yazarlar Birliği Başkanı Zahari Ivanov, yaptığı konuşmada amaçlarının güneydoğu Avrupa'da üretilen edebiyat ve sanatsal örneklerin üretiminin artırılması ve tanıtılması için ulusal, Avrupa çapında ve uluslararası projeler düzenlemek ve yürütmek, edebi çalışmaları yaygınlaştırmak olduğunu söyledi. Ivanov, bunun için küresel düzeyde kültürel etkileşimler oluşturmak, toplantılar ve yayınlar gerçekleştirmek için çalışacaklarını ifade etti.

Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu ise, Türk dünyası ve Avrasya ülkeleri ile yürüttükleri çalışmaları Güneydoğu Avrupa Yazarlar Birliği içinde de etkin olarak sürdüreceklerini, böyle bir uluslararası teşkilatın kurulmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Güneydoğu Avrupa Yazarlar Birliği kurucular kurulu toplantısına Bulgaristan'dan Zahari Ivanov, Sırbistan'dan Radomir Andric, kurucular; Arnavutluk'tan Stefan Chapaliku, Bosna Hersek'ten Predrag Beloseviç, Bulgaristan'tan Hristo Boyçev, Georgi Galov, Zdravka Evtimova, Yunanistan'dan Erica Atanasiu, İtalya'dan Luka Chedrolla, Kosova'dan Fahredin Shehu, Moldova'dan Niko Stoyanov, Kuzey Makedonya'dan Ürdün Plevnesh, Katica Kulavkova, Romanya'dan Mircea Dan Duta, Peter Srager, Sırbistan'tan Branko Ristic, Jeremiah Lazareviç, Ukrayna'dan Victor Melnik, Mikhail Sidorzhevsky, Karadağ'dan ise Dragan Tripkoviç katıldı.

Güneydoğu Avrupa Yazarlar Birliğinin ilk etkinliği ise Balkan ülkeleri yazarlarının eserlerinden oluşan bir antoloji yayınlamak oldu. Güneydoğu Avrupa Yazarlar Birliği kurucularının eserleri, kendi ana dillerinde ve İngilizce olarak bu kitapta yer aldı.

Kaynak: İHA