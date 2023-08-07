Güneydoğu kavrulacak: Sıcaklık 6 ila 10 derece artacak

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, 14 Ağustos'a kadar hava sıcaklığının 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

METEOROLOJİ UYARDI, GÜNEYDOĞU AŞIRI SICAK HAVA ETKİSİNE GİRİYOR

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Ağustos saat 14.00'te başlayıp 14 Ağustos saat 00.00'a kadar bölgede mevsim normallerinin üstünde devam edecek olan sıcaklıklar artarak ortalamaların 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.

Sıcak havanın etkili olduğu bölgede kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte olduğu kaydedildi.

Diyarbakır: 41-45

Şanlıurfa: 38-44

Batman: 42-45

Şırnak: 38-40

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