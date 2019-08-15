Güneydoğu'da günlük elektrik tüketimi 96 milyon kilowatt saate ulaştı

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan sıcak havalar nedeniyle elektrik tüketimi yaklaşık 3 kat arttı. Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) bünyesindeki 6 ilde elektrik tüketimi günlük ortalama 38 milyon kilowatt saatten 96 milyon kilowatt saate ulaşarak tüm zamanların tüketim rekoru kırıldı.

Dicle Elektrik Dağıtım bölgesindeki Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde klima kullanımı ve tarımsal sulama nedeniyle elektrik tüketiminde tüm zamanların rekoru kırıldı. 13 Ağustos 2019 Salı günü 6 ildeki toplam tüketim 96 milyon kilowatt saate ulaştı. Önceki dönemelerde 6 ilde kullanılan elektrik tüketiminin 38 milyon kilowatt saat olduğunu belirten Dicle Elektrik yetkilileri, bu rakamın normalin çok üzerinde olduğuna dikkat çekerken, tüketimin bu denli yüksek olmasınının yüksek oranda klima kullanımı ve tarımsal sulamada kullanılan elektrikten kaynaklandığı belirtildi.

Dicle Elektrik'ten yapılan yazılı açıklamada, tüketim artışının en çok Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'da kaydedildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Bölgemizde hava sıcaklığının üst düzeye çıkması nedeniyle yoğun şekilde kullanılan klimalar ve tarımsal sulamanın etkisi ile özellikle gündüz saatlerinde aşırı elektrik tüketimi yaşanmaktadır. Tüketim artışı Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'da elektriğe dayalı olarak yapılan tarımsal sulama nedeniyle daha fazladır. Öyle ki bölgemizde yıl içerisinde günlük bazda önceki gün 96 milyon kilowatt saat ile en yüksek tüketim değerlerine ulaşılmış bulunmaktadır. Yaşanan yüksek tüketimin etkisi ile başta sulama hatları olmak üzere ana iletim hatlarına aşırı yük binmektedir. Bu da dağıtım hatlarımızın yanı sıra Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi trafo merkezlerindeki iletim sistemi bile sıkıntıya girmektedir. Tarımsal sulama trafolarında ve sulama pompalarında kompanzasyon sistemlerinin olmaması nedeniyle dalgalanmalar yaşanmakta ve bu durum birtakım olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Söz konusu bu sebeplerden dolayı dağıtım bölgemizde yaşanan ve yaşanabilecek olan dalgalanmaları en az seviyeye indirmek için tüketicilerimizin ihtiyaçları kadar elektrik kullanmaları, tüketimde tasarruflu davranmaları gerekmektedir. Özellikle sıcakların arttığı bu birkaç gün içinde klimalarda enerji tasarrufuna gidilmesi ve tarımsal sulamanın gece saatlerinde yapılması sistemi rahatlatacak, olası büyük sorunları önleyecektir."

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DHA