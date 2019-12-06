Güngören Belediyesi'ndeki skandala ilişkin AK Parti'den ilk açıklama

Belediye başkan yardımcısını gördüğünde ayağa kalkmadığı için Güngören Belediyesi’nde çalışan bir çalışana belediyede her gördüğünün önünde ayağa kalkma cezası verildi. Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

ÖMER ÇELİK'TEN GÜNGÖREN BELEDİYESİ'NDEKİ SKANDAL OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

MKYK toplantısı devam ederken gazetecilere gündemle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, büyük tepki çeken Güngören Belediyesi'ndeki skandal olaya da değindi.

Belediye başkan yardımcısının ayağa kalkmadığı için çalışanlardan birini cezalandırdığı olayın kabul edilebilir bir tarafı olmadığını vurgulayan Çelik, "Bu davranış hepimizi üzmüştür. Bu belediye başkan yardımcısı görevden alınmıştır. İstifa eden şahsın belediye meclis üyeliğine devam etmesini de uygun görmüyoruz. Enes kardeşimizin gözlerin öpüyoruz" dedi.

MELİH GÖKÇEK: BU ADAM DERHAL İSTİFA ETMELİ

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de tepki gösterenler arasındaydı. Gökçek, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Kendisine ayağa kalkmadığı için tuvalet önünde nöbet tutturmak ne demek? Böyle bir kişiyi AK Partili kabul etmiyorum… Bu adam derhal Güngören Belediye'sinden istifa etmeli. İstifa etmiyorsa atılmalı… Acilen sonuç bekliyoruz…”