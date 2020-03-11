Güngören Belediyesinden koronavirüse karşı önlem

İSTANBUL (AA) - Güngören Belediyesi, ilçe genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlerini arttırdı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki okullar, camiler, kamu kurumları ve açık alanlarda ilaçlama çalışması yapıyor.

Şubat ayında belediye 120 bin metrekare alanda ilaçlama yaptı. Bu alanlar arasında 20 pazar yeri, 160 kurum, çok sayıda ev ve iş yeri yer alıyor. Ayrıca 33 çöp aracı ile 310 çöp konteyneri de düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Güngören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Bilgi Evleri'nde de ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerine hız verildi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Bilgi Evleri'nde öğrencilerin yoğun olarak kullandığı, sınıf, oyun alanları, bilgisayarlar ve tuvaletlerde de periyodik olarak ilaçlama çalışması yapıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, koronavirüse karşı tedbir aldıklarını ve tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade etti.





Kaynak: AA