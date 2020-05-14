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  3. Güngören'de bir kişi genç kızın yolunu kesip marketi bastı!

Güngören'de bir kişi genç kızın yolunu kesip marketi bastı!

Güngören Haznedar Mahallesi'nde genç bir kız, evine gitmek istediği sırada başına bela olan bir kişinin sözlü saldırısına uğradı. Saldırganın yolunu kesmesi üzerine çalıştığı markete sığınan genç kız korku dolu anlar yaşadı. Kızın peşini bırakmayan saldırgan marketi basarak camları kırdı.

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14 Mayıs 2020 Perşembe 10:33

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