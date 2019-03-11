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Güngören’de çatı yangını korkuttu

Güngören'de 5 katlı bir binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.

Güngören’de çatı yangını korkuttu

Güngören'de 5 katlı bir binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Güngören Güneştepe Mahallesi Konak Sokak'ta 5 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin çatısında izolasyon malzemesi ile tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevlerin çatıdan yükselmesiyle çalışanlar durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı yangında binanın çatısında hasar meydana geldi.

Güngören’de çatı yangını korkuttu

Güngören’de çatı yangını korkuttu

Kaynak: İHA

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