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  3. Güngören'de dehşet anları! Ölümden demirler kesilerek kurtarıldı

Güngören'de dehşet anları! Ölümden demirler kesilerek kurtarıldı

İstanbul Güngören'de sabah saatlerinde bir apartmanın giriş katında yangın çıktı. Alevler arasında kalan akli dengesi yerinde olmayan şahıs demir korkuluklar kesilerek son anda kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen Çetin Özkan Ahmet Nafiz Gürman Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta bir apartmanın giriş katında çıkan yangında mahsur kaldı 

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri Özkan'ı kurtarmak için çalışmalara başladı.

Yangından kurtulmak için camın demir korkuluklarına çıkan şahsı itfaiye ekipleri demir korkulukları keserek kurtardı.

O anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Kameraya yansıyan görüntülerde  şahsın çaresiz şekilde kurtarılmayı beklediği, demir korkulukları kesen itfaiyenin şahsı kurtardığı görüldü. 

İlk tedavisi olay yerine gelen ambulansta yapılan Çetin Özkan ardından hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görgü tanıkları yaşadıkları korku dolu anları anlatırken görüntülerde evin kullanılmaz hale geldiği dikkat çekti. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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