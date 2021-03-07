Güngören'de dehşet anları! Ölümden demirler kesilerek kurtarıldı

Akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen Çetin Özkan Ahmet Nafiz Gürman Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta bir apartmanın giriş katında çıkan yangında mahsur kaldı

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri Özkan'ı kurtarmak için çalışmalara başladı.

Yangından kurtulmak için camın demir korkuluklarına çıkan şahsı itfaiye ekipleri demir korkulukları keserek kurtardı.

O anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Kameraya yansıyan görüntülerde şahsın çaresiz şekilde kurtarılmayı beklediği, demir korkulukları kesen itfaiyenin şahsı kurtardığı görüldü.

İlk tedavisi olay yerine gelen ambulansta yapılan Çetin Özkan ardından hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görgü tanıkları yaşadıkları korku dolu anları anlatırken görüntülerde evin kullanılmaz hale geldiği dikkat çekti.