Güngören’de elektrik panosu patladı: 22 kişi dumandan zehirlendi

Güngören'de 5 katlı binada elektrik panosu patladı. Binada yaşayan, aralarında küçük yaştaki çocukların da bulunduğu 22 kişi dumandan zehirlendi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Dülgel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın girişindeki elektrik panosu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından kısa sürede tüm binayı duman sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bina sakinleri tahliye edilirken aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi dumandan etkilendi. Dumandan zehirlenen bina sakinleri çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tahliye etti

Patlama sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Bina sakinleri itfaiye ekiplerinin merdiven aracıyla tek tek katlardan tahliye edilerek ambulansa sevk edildi. Kimi vatandaş ayakta tedavi edilirken bazıları da hastanelere kaldırıldı.

Bina sakinlerinden Bilal Budak olayı anlatarak, "Patlama sesleri duyduk. Yangın oldu. İnsanlar bağrışmaya başladı. Panikle kapıları kırmaya başladık. Ardından itfaiye geldi olay kontrol altına alındı" dedi.

Kaynak: İHA