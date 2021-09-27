Güngören'de kamyonun freni boşaldı ve 8 araca çarptı! Araç sahipleri şoföre piknik tüpüyle saldırdı

Saat 00.00 sıralarında Güngören Akıncılar Mahallesi Çeliktürk Caddesi'nde yaşanan olayda Alper Karanfil hakimiyetindeki 33 CHF 99 plakalı kuru bakliyat kamyonu yokuş aşağı giderken nedeni bilinmeyen bir şekilde freni boşaldı.

ÖNCE KAMYONA, ARDINDAN OTOMOBİLE

Sürücüsü ile birlikte bir yolcunun da bulunduğu kamyon, yol üzerindeki inşaat alanına çarparak durmak istese de önce yol üzerinde duran bir kamyona ardından park halindeki bir otomobile çarparak aracını durdurabildi.

Kazanın ardından 8 araç zarar gördü.

Kamyon çarptığı araçta domino etkisi yarattı ve arkasındaki 8 araç da zarar gördü.

KENDİMİ AŞAĞIYA ATABİLDİM

Alper Karanfil isimli kamyon sürücüsü aracın havasının boşaldığını ve o esnada inşaata girmeye çalıştığını ancak giremediğini sonrasında da direğe çarptığını belirtti. Kendini aşağıya atabildiğini ve iyi olduğunu fakat 8 aracın zarar gördüğünü söyledi.

Şoförün arkadaşı Emrullah Maytalman, kazanın ardından araç sahibi olan kişilerin olay mahalline gelerek arkadaşı Alper Karanfil’e araçtaki piknik tüpleri ile saldırdıklarını belirtti.

Kazayla alaka inceleme başladı.