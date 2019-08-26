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  3. Güngören'de kocasını öldüren kadın adliyeye girişte gözyaşlarını tutamadı

Güngören'de kocasını öldüren kadın adliyeye girişte gözyaşlarını tutamadı

GÜNGÖREN'de eşi Kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldüren Hülya Ö. adliyeye sevk edildi.

Güngören'de kocasını öldüren kadın adliyeye girişte gözyaşlarını tutamadı

GÜNGÖREN'de eşi Kadir Ö.'yü bıçaklayarak öldüren Hülya Ö. adliyeye sevk edildi.

Hülya Ö. Güngören Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Basın mensuplarının "Kocanızı neden öldürdünüz?" şeklindeki sorusu üzerine Hülya Ö. "Ben onu öldürmek istemedim, kendimi savundum. O beni öldürecekti" diyerek ağladı.

(FOTOĞRAF)

DHA

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