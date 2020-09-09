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Güngören'de korkutan tramvay kazası!

Güngören'de henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tramvay ile otomobil çarpıştı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edilirken yol D100 yönü trafiğine kapatıldı.

Güngören'de yaşanan olayda tramvay ile otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kazadan dolayı Kaza nedeniyle yol D100 yönü trafiğe kapatıldı.

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09 Eylül 2020 Çarşamba 15:04
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