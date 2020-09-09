Güngören'de korkutan tramvay kazası!

Güngören'de henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tramvay ile otomobil çarpıştı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edilirken yol D100 yönü trafiğine kapatıldı.